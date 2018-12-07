الشاطر: صالح يريد قطع الطريق على المؤتمر الجامع

قال عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر، الجمعة، إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح دخل في صراع “ماراثوني” لقطع الطريق على الموتمر الوطني الجامع بفرض انتخابات قبل يناير المقبل.

ورأى الشاطر، على حسابه الشخصي في تويتر، أن المفوضية العليا للانتخابات تتماهى مع إلحاح عقيلة صالح، متسائلا: ما هي مصلحتهما من إجراء انتخابات تبنى على قانون به خلل دستوري وضد إرادة وطموحات الليبيين؟ حسب تعبيره.

ودعا الشاطر المفوضية العليا للانتخابات إلى تبني موقف “أكثر تريثا وأكثر حيادية ولا ينحاز لطرف”، بعد تسلمها قانون الاستفتاء من مجلس النواب في خضم اتهام المجلس بتغييب إرادة الأعضاء وعدم توفر النصاب القانوني لإقراره. حسب وصفه.

وكان رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح، توقّع أن يستفتى على الدستور في نهاية فبراير 2019، مؤكدا أن الموعد النهائي سيعلن بعد استكمال التحضيرات.

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