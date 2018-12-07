نائبان بالشيوخ الإيطالي يطالبان بإعادة السفير إلى ليبيا أو تسمية بديل له

طالب نائبان بمجلس الشيوخ الإيطالي، الجمعة، حكومة بلادهم بإعادة السفير “جوزيبي بيروني” إلى ليبيا، أو تسمية بديل له.

وقالت وكالة “آكي “الإيطالية، إن وزيرة الدفاع السابقة والعضو الحالي بمجلس الشيوخ “روبيرتا بينوتي” وزميلها “بيير كازيني” طلبا من مجلس الشيوخ مساءلة وزير الخارجية “إينزو ميلانيزي”: هل تعتزم الحكومة تأكيد بيرّوني سفيرًا لدى ليبيا وإعادته إلى طرابلس، أو تريد تسمية سفير جديد في ليبيا؟.

وأضافت “آكي” أن البرلمانيين طالبا الحكومة الإيطالية بالنظر إلى حقيقة أن البعثة الدبلوماسية لإيطاليا في ليبيا ظلت أشهرًا دون قيادة، وأن حالة الغموض المستمرة حيال اتخاذ قرار في هذا الصدد من شأنها الإضرار بمصداقية إيطاليا دوليًّا.

وكانت الحكومة الايطالية قد علّلت بقاء السفير بيروني في روما منذ أغسطس الماضي بوجود دواعٍ أمنية؛ إثر احتجاجات ليبية على تصريحاته لقناة ليبية حول الموعد المناسب لإجراء الانتخابات، الأمر الذي رأت فيه بعض الأطراف تدخلًا في الشأن الداخلي الليبي.

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