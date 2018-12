المتوسط:

قال رئيس جمعية النداء لإغاثة المهاجرين الليبيين في إيطاليا رضوان المغربي؛ إن أكثر 50 شابا ليبيا يقبعون حاليا في السجون الإيطالية ويواجهون عقوبات تصل إلى الإعدام.

وأوضح المغربي في مداخلة ببرنامج الملف الذي يبث عبر شاشة الأحرار؛ أن بعض الشباب قبض عليهم عند وصولهم إلى إيطاليا ووجهت لهم ظلما تهم تهريب البشر، وفق قوله.

كما أكد رئيس جمعية النداء أن هناك بعض الشباب موقوفين على خلفية قضايا جنائية، مناشدا السلطات الليبية ضرورة التحرك السريع ومتابعة ملفات الشباب المحتجزين في صقلية.

The post أكثر من 50 مهاجرا ليبيًا في السجون الإيطالية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية