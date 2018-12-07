تعليم المؤقتة تقبل إعتذار تعليم الوفاق عن الفقرة الدراسية المسيئة لمدينة بنغازي بشرط

العنوان-قرنادة

أصدرت وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة تعميمآ رسمياً معتمداً من قبل وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز والذي تضمن قبول إعتذار وكيل عام وزارة التعليم بحكومة الوفاق على ما جاء في درس بكتاب الطالب بمادة اللغة الإنجليزية بالمرحلة الإعدادية والذي أتضح فيه الإساءة لمكانة مدينة بنغازي .

هذا وقد قالت الوزارة في بيانها بأنها تنأى بنفسها عن التجاذبات السياسية وتحترم موقف الإعتذار على ما جاء في نص الكتاب الذي تمت طباعته والإشراف عليه من قبل تعليم الوفاق ، مضيفةً بأنها تشترط لقبولها بهذا الإعتذار معرفة المتسببين فيه وتقديم مرتكبيه للتحقيق.

هذا وختمت الوزارة تعميمها بالإشادة بأعمال كل المعلمين والمعلمات والمفتشين التربويين ، ودعمها لأي عمل يهدف إلى تغليب المصلحة العامة .

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