المتوسط:

طالب نواب بمجلس الشيوخ الايطالي، ينتمون إلى المعارضة، حكومة بلادهم بإعادة سفيرها إلى ليبيا، جوزيبي بيرّوني أو تسمية بديل له.

ونوه البرلمانيان بأنه ينبغي على الحكومة الايطالية “الأخذ في الاعتبار حقيقة أن بعثتنا الدبلوماسية ظلت على مدى أشهر بدون قيادة”، وأن من شأن “حالة الغموض المستمرة حيال اتخاذ قرار في هذا الصدد إحداث ضرر جسيم لمصداقيتنا الدولية”.

وكانت إيطاليا قد رفضت بقاء السفير بيرّوني في روما منذ شهر أغسطس الماضي لـ”دواع أمنية”، إثر احتجاجات ليبية على تصريحاته لفضائية محلية هناك حول التوقيت المناسب لإجراء الانتخابات العامة والتي تعد تدخلا إيطاليا في الشؤون الداخلية.

The post مطالبة برلمانية للحكومة الايطالية باتخاذ قرار بشأن إعادة سفيرها إلى ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية