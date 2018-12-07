الأعلى للدولة يستغرب قبول قانون الاستفتاء على الدستور وهو مازال التداول

استغرب المجلس الأعلى للدولة، ما جاء في إعلان رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن قبول قانون الاستفتاء على الدستور وهو مازال تحت التداول، مؤكدا أن هذا الأمر يعرض الإجراءات المترتبة عليه للطعون الدستورية.

وأشار المجلس في بيان له أمس الخميس، إلى أن مجلس النواب لم يطبق المادة 12 من الأحكام الإضافية بالاتفاق السياسي في إقرار قانون الاستفتاء، وعدم تقيد مجلس النواب بالمادة 23 من الاتفاق السياسي التي تنص على ضرورة التوافق بين مجلسا النواب والأعلى للدولة في إصدار القانون ومخالفته للفقرة 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري.

ورحب المجلس، بتأكيد المفوضية العليا للانتخابات على ضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي في تنفيذ أي انتخابات، مؤكدا على رؤيته المتمثلة في أن الاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية هما الحل الأمثل لإنهاء الانقسام والخروج بالبلاد من المراحل الانتقالية إلى المرحلة الدائمة.

وجدد المجلس، مطالباته المتكررة لمجلس النواب بضرورة التعجيل بالتوافق حول قانون الاستفتاء على الدستور لإحالته إلى مفوضية الانتخابات، منوها إلى قيامه بكل استحقاقاته حسب الاتفاق السياسي، واعتماده قانون الاستفتاء على الدستور في جلسته التي عقدها في 26 ديسمبر 2017، وإحالته إلى مجلس النواب في الرابع من مارس 2018.

وكان رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، قد أعلن أمس تسلمه قانون الاستفتاء على الدستور، مؤكدا أن عملية الاستفتاء سيعلن عنها في النصف الأول من شهر يناير المقبل، وستنتهي في نهاية شهر فبراير إذا توفرت الشروط الأربعة الواجبة للتنفيذ بنسبة عالية.

وأكد السايح في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس بطرابلس ، أن موعد الاستفتاء سيتم الاتفاق فيه بشكل نهائي مع مجلس النواب، موضحا أن المفوضية تتبع استراتيجيات التحضيرات والتنفيذ لتنفيذ قانون الاستفتاء، على حد قوله.

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