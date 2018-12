المتوسط:

أدى أعضاء المحكمة العسكرية الدائمة اليمين القانونية أمام رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية الفريق عبدالرازق الناظوري.

وبحسب المكتب الإعلامي للناظوري، ثمن الأخير دور أعضاء المحكمة والنيابات العسكرية في تحقيق الأمن والحق والعدالة.

وحث رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية أعضاء المحكمة، على عدم التهاون في أداء واجبهم الوطني تجاه الوطن والقوات المسلحة .

