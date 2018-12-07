شركة الحديد والصلب: سنوفر أكثر من 6 آلاف فرصة عمل جديدة

ليبيا – بحث عضو المجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان أمس الخميس مع رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب محمدالفقيه آلية دعم الشركة خلال الفترة القادمة‪.

اللقاء ناقش بحسب إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس وزراء الوفاق التحديات والصعوبات التي تواجه الشركة بالإضافة الى وضع الإنتاج والمشاكل التي تواجه سير عملها.

وتطرق المجتمعون إلى دور المجلس الرئاسي في آلية توفير الدعم لمصنع الحديد والصلب ووضع الخطط اللازمة التي يعمل على إعدادها وتنفيذها لزيادة الانتاج في المراحل القادمة.‪

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‫وبدوره،أفاد الفقيه أن الشركة ستوفر أكثر من 6000 وظيفة عمل جديدة بالإضافة الى أن تشغيل مصنع درفلة القضبان 2 بقوة إنتاجية 800 ألف طن سنويًا من حديد التسليح ليضاف الى الإنتاج من الصلب السائل ليصل الى 4 ملايين طن في السنة سيسهم بشكل كبير في تطوير عملية الإنتاج والتنمية.

وتطرق الفقيه الى مجال التعاون مع القطاع الخاص في بيع المنتوج المحلي وسد العجز بها.

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‫ومن جانبه،ثمن كاجمان على الجهود المبذولة من قبل العاملين بالشركة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد‫ لتطوير الصناعة بالمصنع والتي تعتبر داعما مهما للصناعات وللاقتصاد الوطني في ليبيا،مشيرا إلى مدى إستفادة الشركة من الكميات الكبيرة من خام الحديد الموجود بمنطقة وادي الشاطئ والمنطقة الجنوبية بصفة عامة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية