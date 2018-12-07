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شركة الحديد والصلب: سنوفر أكثر من 6 آلاف فرصة عمل جديدة

تم النشر منذُ 58 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – بحث عضو المجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان أمس الخميس مع رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب محمدالفقيه آلية دعم الشركة خلال الفترة القادمة‪.

اللقاء ناقش بحسب إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس وزراء الوفاق التحديات والصعوبات التي تواجه الشركة بالإضافة الى وضع الإنتاج والمشاكل التي تواجه سير عملها.

وتطرق المجتمعون إلى دور المجلس الرئاسي في آلية توفير الدعم لمصنع الحديد والصلب ووضع الخطط اللازمة التي يعمل على إعدادها وتنفيذها لزيادة الانتاج في المراحل القادمة.‪

‫وبدوره،أفاد الفقيه أن الشركة ستوفر أكثر من 6000 وظيفة عمل جديدة بالإضافة الى أن تشغيل مصنع درفلة القضبان 2 بقوة إنتاجية 800 ألف طن سنويًا من حديد التسليح ليضاف الى الإنتاج من الصلب السائل ليصل الى 4 ملايين طن في السنة سيسهم بشكل كبير في تطوير عملية الإنتاج والتنمية.

وتطرق الفقيه الى مجال التعاون مع القطاع الخاص في بيع المنتوج المحلي وسد العجز بها.

‫ومن جانبه،ثمن كاجمان على الجهود المبذولة من قبل العاملين بالشركة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد‫ لتطوير الصناعة بالمصنع والتي تعتبر داعما مهما للصناعات وللاقتصاد الوطني في ليبيا،مشيرا إلى مدى إستفادة الشركة من الكميات الكبيرة من خام الحديد الموجود بمنطقة وادي الشاطئ والمنطقة الجنوبية بصفة عامة.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • kkmmm
    لانريد لا ناضوري ولابوخمادة ولاباشاغا ولاسراج ولامشري ولا عقيلة ولا اي احد سواء ذكرت اسمه او لم اذكر اسمه فالمهم المشير المشير مهما عملتوا فانتم جنود عنده ياسادة
    بالرغم من كثرة النصائح من علماء السلفية منهم العلامة رسلان والفوزان والمدخلي وغيرهم ولكن بدون جدوى
    فالي الكل الي الجميع من خرجوا على ولي امرنا الشرعي الصائم الشهيد معمر العقيد
    الي من يسموا انفسهم بالثوار وكل التشكيلات المسلحة سواء كانوا صغار كباء نساء رجال اطباء مهندسون محامون رجال اعمال فنيون طلبة غيرهم فكلهم يعتبروا من الخوارج لانهم خرجوا على ولي امرنا الشرعي فاقول لكم مازال ماشفتوا شي ايها الاوغاد
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ العلامة رسلان والفوزان ومحمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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