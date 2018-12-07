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جمعية السلام ببني وليد تطلق حملة للنظافة و التوعية المرورية

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-بني وليد

أطلقت جمعية السلام للإغاثة والأعمال الخيرية ببني وليد الخميس حملة لنظافة موقع المسلات الأثري بمنطقة المردوم و إعادة طلاء الإشارات الأرضية و الخطوط الجانبية في عدد من الطرق الرئيسية بالمدينة .

و جاءت الحملة التي شارك فيها عدد من منتسبي الجمعية و مجموعة ” بني وليد الوطن للعمل التطوعي” بمناسبة اليوم العالمي للتطوع الذي يصادف الخامس من شهر ديسمبر من كل عام .

هذاو تهدف الحملة إلى إزالة المخلفات المتراكمة بالموقع الأثري بغية إظهاره بالشكل المناسب و تنظيم حركة المرور و توعية السائقين للحد من الحوادث المرورية حفاظاً على سلامة الأرواح و الممتلكات .

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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