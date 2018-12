وسط اتهامات بإطالة مدة الأزمة …” الاستشاري للدولة” يرفض إعلان موعد الاستفتاء

المتوسط:

هاجم المجلس الاستشاري للدولة، إعلان رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن قبول قانون الاستفتاء على الدستور.

وقال المجلس الاستشاري للدولة، ” أن مجلس النواب لم يطبق المادة 12 من الأحكام الإضافية بالاتفاق السياسي في إقرار قانون الاستفتاء، وعدم تقيد مجلس النواب بالمادة 23 من الاتفاق السياسي التي تنص على ضرورة التوافق بين مجلسا النواب والأعلى للدولة في إصدار القانون ومخالفته للفقرة 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري”.

وطالب المجلس، مجلس النواب بضرورة التعجيل بالتوافق حول قانون الاستفتاء على الدستور لإحالته إلى مفوضية الانتخابات.

وأوضح المجلس،” أنه من الضروري الالتزام بالاتفاق السياسي في تنفيذ أي انتخابات، و رؤيته المتمثلة في أن الاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية هما الحل الأمثل لإنهاء الانقسام والخروج بالبلاد من المراحل الانتقالية إلى المرحلة الدائمة”.

ويواجه المجلس الاستشاري للدولة والبرلمان اتهامات بالعمل على إطالة المدة الانتقالية وعرقلة خطة البعثة الأممية بإجراء الانتخابات.

