الأمم المتحدة تفتتح مركزاً لإيواء المهاجرين يعد الأول من نوعه في ليبيا

ليبيا – نقلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس الخميس 133 لاجئاً من ليبيا بالتنسيق مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق إلى النيجر.

بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن المهاجرين كانوا متواجدين في مركز التجمع والمغادرة بطرابلس والذي افتتح رسمياً يوم الثلاثاء الماضي.

وأضاف المكتب الإعلامي أن مركز التجمع والمغادرة يعتبر الأول من نوعه في البلاد وهو يهدف إلى جلب المستضعفين من الأشخاص محل اهتمام المفوضية إلى بيئة آمنة يتسنى فيها لمكتب المفوضية إتمام إجراءات الحلول الدائمة المناسبة لهم خارج دولة ليبيا مثل إعادة توطين اللاجئين ولم شمل العائلات والنقل إلى مراكز طارئة أخرى في بلدان ثالثة إلى جانب العودة إلى بلد طلب اللجوء سابقاً بالإضافة إلى العودة الطوعية.

وبدوره،قال المفوض السامي فيليبو غراندي:” إن افتتاح هذا المركز في ظل الظروف الصعبة يعني إمكانية إنقاذ الأرواح حيث سيوفر الحماية العاجلة والأمان للاجئين من الفئات الأشد ضعفاً والمحتاجين إلى النقل العاجل إلى خارج ليبيا وهو يقدم بديلاً عن احتجاز مئات من اللاجئين الموجودين في ليبيا حالياً”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية