ضبط مشتبه بهم في وقائع سرقة وسطو بمنطقة سيدي فرج

بنغازي 07 ديسمبر 2018( وال ) – قامت شعبة السيطرة والمعلومات بقسم التحريات العامة، وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات لمدة ثمانية أيام بضبط العديد من المشتبه بهم في وقائع سرقة وسطو بمنطقة سيدي فرج.

وأفاد رئيس التحريات العامه بمديريه أمن بنغازي، مقدم أشرف الفايدي أنه وبعد ورود معلومات وكثرة الشكاوي بمنطقة سيدي فرج من قبل أصحاب المزارع والإستراحات عن السرقات التي تعرضوا لها في الفترة الأخيرة من قبل تشكيل العصابات الإجرامية من سرقة الأغنام وممتلاكتهم.

وبضبط عدد من المشتبه بهم واعترافهم بالاستدلال وعند التحري وتقصي الحقائق بمجهودات بعض أصحاب المزارع المسروقة تم تتبع آثار الأغنام المسروقة من مزرعة ” س.أ” إلى أن أنتهت بمنطقة النواقية بإحدى المزارع، وبصحبتنا صاحب المزرعة “س.ا” وبدخولنا المزرعة برفقة أعضاء مركز شرطة النواقية حيث تعرف صاحب المزرعة “س.أ” على الأغنام المسروقة منه داخل المزرعة.

هذا وتم ضبط شخص تشادي الجنسية داخل المزرعة التي بها الأغنام المسروقة وكذلك السيارة التي تستخدم في السطو على المزارع نوع هونداي النترا اللون رصاصي تحمل رقم8/410131 وبها عدد 2 قطع سلاح ناري نوع خرطوش، وبحصر الأغنام أتضح عددها 48 رأس من الأغنام وعليه تم ضبط الشخص ونقل الأغنام والانتقال بها إلى قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي؛ وبناء على تعليمات السيد مدير الأمن والسيد وكيل النيابة العامة لتسليم المبرزات والمضبوطين إلى الإدارة العامة للبحث الجنائي وذلك لوجود بلاغات ومحاضر تخص الواقعة عليه تم التسليم لاستيفاء باقي إجراءات الاستدلال.

ودعت شعبة السيطرة والمعلومات بقسم التحريات العامة، المواطنين الذين تعرضوا للسرقات وفتح محاضر فى مركز شرطة النواقية التوجه الى الإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي.( وال – بنغازي) س ع / ع ع

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