“مفوضية اللاجئين” تعلن افتتاح مركزا جديدا في طرابلس

أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين،أنها عازمة على افتتاح مركزًا خاصًا للاجئين في طرابلس.

وأوضحت المفوضية، أن المركز يتسع لإيواء ما يصل إلى ألف من اللاجئين، وتم دعمه من قبل الاتحاد الأوروبي ومانحين آخرين.

وأكملت المفوضية، ” أن المركز سيعمل على تقديم المساعدة الإنسانية للمقيمين في المركز، مثل الغذاء والرعاية الطبية والدعم النفسي الاجتماعي، وتوفير مساحات ملائمة للأطفال وموظفين للحماية مكرسين لضمان رعاية اللاجئين وطالبي اللجوء بشكل مناسب”.

