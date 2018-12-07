مدير أمن الأبيار يتفقد العائلات المتضررة من السيول بمنطقتي سيدي مهيوس والمليطانية

الأبيار 07 ديسمبر 2018(وال ) – أجرى مدير أمن الأبيار، عقيد عبد العالي ماضي جولة تفقدية، للإطمئنان على العائلات المتضررة بالمنازل والمزارع بمنطقتي سيدي مهيوس والمليطانية التى غرقت بسبب هطول الأمطار.

وتم خلال الجولة، معاينة عدد من المنازل والمزارع المتضررة بالحدود الإدارية لمركز شرطة المليطانية ومركز شرطة سيدي مهيوس التابع لمديرية أمن الأبيار. وهدفت الجولة لوضع الحلول لبعض المشاكل التي يعاني منها المواطنين بالمنازل أو المزارع.

وخلال الجولة استمع مدير مديرية أمن الأبيار إلى مشاكل المواطنين في بلدية المليطانية وسيدي مهيوس خط المطار وخط المجر، حيث تم استدعاء سيارات الصرف الصحي لإخراج مياه الأمطار من المنازل المتضررة.( وال – الأبيار) أ ف/ س ع / ع ع

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