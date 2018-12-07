مصر والسودان تعتزمان تشكيل قوة مشتركة لمراقبة الحدود مع ليبيا

ليبيا – كشف السفير السوداني في روسيا نادر بابكر اليوم الجمعة أن الخرطوم والقاهرة تعتزمان إنشاء بعثة مراقبة مشتركة بطول الحدود مع ليبيا لمنع تهريب الأسلحة والبشر عبر ليبيا الذي ضربتها الصراعات.

السفير السوداني قال في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية:”إن هناك تنسيق جيد جدا مع مصر نحن نخطط لجيش مراقبة مشترك أوقوة مراقبة مشتركة لحماية الحدود ومنع تسلل الإرهابيين ومن الذين يستخدمون هذه المنطقة في الإتجار بالبشر أحياناً يكون هناك تهريب للأسلحة وحركة إرهابية نحتاج أن نتأكد من أن الحدود الليبية مع الدول المجاورة تخضع لمراقبة جيدة”.

وأضاف السفير السوداني أن “هذه الأمور مثل تهريب البشر والعنف تحدث بسبب غياب الأمن وغياب الحكومة المركزية المسيطرة على الوضع نحن أيضاً تأثرنا بسبب انعدام الأمن على الحدود بين السودان وليبيا ، معرباً عن أمله بأن يتمكن الليبيون أنفسهم في وقت قريب جداً بمساعدة الاتفاق الأخير من تسوية هذه الأزمة.

وأكد بابكر على أن ليبيا مهمة جداً في أفريقيا والشرق الأوسط وتلعب دوراً هاماً جداً اقتصادياً وسياسياً ، معرباً عن أمله في أن تسهم الجهود في تسوية الوضع في ليبيا على الأرض.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية