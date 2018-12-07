العباني: قرارات البرلمان الأخيرة تهدف إلى إستمرار الكيانات السياسية الفاسدة

ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني أمس الخميس إن قرارات مجلس النواب الأخيرة تدفع في اتجاه إطالة عمر المرحلة الانتقالية من أجل استمرار المجالس منتهية الصلاحية وإستمرار الكيانات السياسية الفاسدة وزيادة معاناة الشعب وضنك معيشته.

العباني أشار في تصريحات خاصة لموقع”العين الإخبارية”إلى أن تلك القرارات تهدف أيضا لإبعاد الانتخابات عن الليبيين بشتى الحجج الواهية واستمرار إدارة الصراع ونزف المال العام وتدمير الاقتصاد إلى جانب وتشظي مؤسسات الدولة الليبية.

وأكد عضو مجلس النواب على أن المخرج السريع هو القبول بأنه لا جيش خارج القيادة العامة للقوات المسلحة باعتبارها مؤسسة شرعية،مطالباً بدعمها ورفع حظر التسليح عنها والتحاق جميع العسكريين من ضباط وضباط صف وجنود بها،.

العباني أوضح بأن القيادة العامة للقوات المسلحة تعد القوة المنظمة الوحيدة القادرة على إنهاء فوضى السلاح ونزعه من أيادي العصابات المسلحة واحتكاره لتتمكن بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من خلق بيئة مواتية للانتخابات والعبور للدولة المدنية ومؤسساتها القانونية.

العباني نوّه إلى أنه في حال عجزت الأدوات السياسية عن إيجاد مخرج للأزمة فإن السيناريو العسكري ليس بمنأى عن الواقع.

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