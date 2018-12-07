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لافروف: روسيا مستمرة في مساعدة ليبيا لتستعيد مؤسساتها وتضمن سيادتها

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده تواصل جهودها للمساهمة في مساعدة ليبيا لتعيد بناء مؤسسات الدولة وتضمن سلامة أراضيها وسيادتها.

لافروف قال في حديث لصحيفة “إيفميريدا تون سينداكتون” اليونانية”وفقاً لقناة روسيا اليوم : “لا يزال جنوب البحر المتوسط مصدراً رئيسياً للتوتر الدولي والتهديدات الخطيرة مثل الإرهاب والهجرة غير المشروعة وتجارة المخدرات والجريمة المنظمة”.

وأضاف وزير الخارجية الروسي أن جنوب البحر المتوسط ​​لا يزال بؤرة للتوتر الدولي ، مؤكداً أن روسيا تبذل جهودها لتحسين الوضع في المنطقة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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