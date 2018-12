محامي فرنسي يدعو لمقاضاة قائد عمليات الناتو في ليبيا

المتوسط:

دعا المحامي الفرنسي مارسيل سيكالدي، إلى مقاضاة قائد عمليات حلف الناتو في ليبيا شارل بوشار.

وقال سيكالدي، في تصريحات له خلال لقاء إذاعي أجرته معه إذاعة RFI، “إن حلف الناتو استهدف الأحياء المدنية مثل مجزرة وادي ماجر”.

وأكمل سيكالدي، ” أن الناتو استهدف أسرة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي و استهداف بيت الخويلدي الحميدي ما أدى إلى قتل أطفال ونساء، كما تم أيضا استهداف مدن سرت وبني وليد”.

