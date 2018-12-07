بلدي سرت: ننتظر صدور قرار للرئاسي بشأن ضحايا تنظيم الدولة قبل “البنيان المرصوص”

قال الناطق الرسمي باسم مجلس سرت البلدي محمد الأميل، الجمعة، إن سكان المدينة ينتظرون صدور قرار من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فيما يتعلق بأبناء المدينة الذين لقوا حتفهم على يد تنظيم الدولة عامي 2015 و 2016، قبل بدء عملية البنيان المرصوص، باعتبارهم شهداء أسوة بالذين قضوا أثناء العملية.

وأكد الأميل، في تصريح للرائد، أن عميد بلدية سرت قدم رسالة البلدية بخصوص هذا الملف لرئيس المجلس الرئاسي أثناء زيارته الشهر الماضي لسرت، تضمنت إصدار قرار رئاسي بوصفهم شهداء، وتضمينهم في قوائم وزارة أسر الشهداء والمفقودين، وصرف التعويضات والمكافآت الشهرية لهم أسوة بغيرهم.

وأوضح الأميل أن الرسالة تضمنت أيضًا مطالبة بلدية سرت بتكليف فرق فنية للبحث عن المفقودين، وتعويض أهالي الشهداء الذين أحرق تنظيم الدولة بيوتهم.

يُذكر أن مدينة سرت شهدت، الخميس، احتفالًا بمرور الذكرى الثانية على تحريرها من قبضة تنظيم الدولة على يد قوات البنيان المرصوص.

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