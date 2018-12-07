الشاطر : عقيلة صالح يسعى لقطع الطريق على المؤتمر الوطني الجامع

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد الرحمن الشاطر أمس الخميس إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في صراع ماراتوني حميم لقطع الطريق على المؤتمر الوطني الجامع لفرض انتخابات قبل شهر يناير القادم.

الشاطر قال في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” إن المفوضية العليا للإنتخابات تتماهى مع إلحاحه ، متسائلاً :”ما هي مصلحتهما في انتخابات تبنى على قانون به خلل دستوري وضد إرادة وطموحات الليبيين؟”.

وطالب عضو مجلس الدولة المفوضية العليا للإنتخابات بأن تكون أكثر تريثاً وحيادية ولا تنحاز لطرف باستلامه لقانون الاستفتاء من مجلس النواب في خضم الاتهام بتغييب إرادة الأعضاء من حيث توفر النصاب القانوني الأمر الذي سيجر الى طعون ورفض.

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