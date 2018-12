لجنة أزمة الوقود والغاز تمنع التهريب عبر منفذ راس اجدير

قامت لجنة أزمة الوقود والغاز بمنع كافة مهربي الوقود من عبور منفذ راس اجدير الحدودي مع تونس.

وكانت المركبات الآلية لمهربي الوقود تصطف لعدة كيلو مترات، حيث يقومون بنهب كميات تتجاوز المليون لتر يوميآ من الوقود يتم سحبها من محطات الوقود ومواقع جمع الوقود المهرب.

جاء ذلك بناء على توجيهات رئيس المجلس الرئاسي وعلى تعليمات وزير الداخلية وعلى تعليمات رئيس الأركان العامة وعلى تعليمات مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ وعلى تعليمات مدير الادارة العامة للأمن المركزي، بشأن الحد من ظاهرة تهريب الوقود ورفع معاناة أهل المنطقة الغربية ومناطق الجبل بتوفير الوقود والغاز.

يُذكر أن رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز ميلاد الهجرسي التقى، الأيام الماضية، برئيس الأركان العامة لمناقشة بدء الترتيبات للحد من ظاهرة تهريب الوقود وتكليف أحد الضباط التابع لرئاسة الأركان العامة للتنسيق مع الوحدات العسكرية لاتخاد كافة ما يلزم لضمان وصول الوقود والغاز بأسرع وقت ممكن واستئناف سلاح الجو للطلعات الجوية ودك نواقل تهريب الوقود ومواقع جمع الوقود المهرب في المنطقة الغربية.

