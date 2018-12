السودان : نعتزم إنشاء قوة مراقبة مشتركة مع القاهرة لحماية حدودنا مع ليبيا

المتوسط:

أكد السفير السوداني في روسيا نادر بابكر ، ” أن الخرطوم والقاهرة تعتزمان إنشاء بعثة مراقبة مشتركة بطول الحدود مع ليبيا لمنع تهريب الأسلحة والبشر عبر ليبيا الذي ضربتها الصراعات”.

وأضاف السفير السوداني ، خلال تصريحات صحفية له ،” أن هدف قوة المراقبة المشتركة لحماية الحدود ومنع تسلل الإرهابيين والتي تحدث بسبب غياب الأمن وغياب الحكومة المركزية المسيطرة على الوضع “.

وأكمل السفير السوداني، ” أن بلاده تأمل بأن يتمكن الليبيون أنفسهم في وقت قريب جداً بمساعدة الاتفاق الأخير من تسوية هذه الأزمة”.

