لجنة أزمة الوقود تعلن منع مرور المهربين من عبور منفذ رأس أجدير

أعلنت لجنة أزمة الوقود والغاز عن منع كافة مهربي الوقود من عبور منفذ رأس اجدير الحدودي مع تونس.

وأكدت اللجنة، ” أن المركبات الآلية لمهربي الوقود كانت تصطف لعدة كيلو مترات، حيث يقومون بنهب كميات تتجاوز المليون لتر يوميا من الوقود يتم سحبها من محطات الوقود ومواقع جمع الوقود المهرب”.

وكان رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز ميلاد الهجرسي قد التقى، الأيام الماضية، برئيس الأركان العامة لمناقشة بدء الترتيبات للحد من ظاهرة تهريب الوقود وتكليف أحد الضباط التابع لرئاسة الأركان العامة للتنسيق مع الوحدات العسكرية لاتحاد كافة ما يلزم لضمان وصول الوقود والغاز بأسرع وقت ممكن واستئناف سلاح الجو للطلعات الجوية .

