نواب بمجلس الشيوخ الإيطالي يطالبون حكومتهم بإعادة سفيرها بيروني إلى ليبيا أو تسمية بديل عنه

طالب نواب بمجلس الشيوخ الإيطالي، حكومة بلادهم بإعادة سفيرها إلى ليبيا، جوزيبي بيروني أو تسمية بديل عنه.

وبحسب وكالة اكي الإيطالية، فقد أودع كل من وزيرة الدفاع السابقة، روبيرتا بينوتي، والسيناتور، بيير فرديناندو كازيني، طلب مساءلة بمجلس الشيوخ لوزير الخارجية، إينزو ميلانيزي، كي يوضح أمام المجلس فيما إذا كانت الحكومة تعتزم في وقت سريع تأكيد بيروني سفيرا لدى ليبيا وإعادته إلى طرابلس، أو تسمية سفير جديد في ليبيا.

ولفت بينوتي وكازيني إلى أنه ينبغي على الحكومة الإيطالية الأخذ في الاعتبار حقيقة أن بعثتهم الدبلوماسية ظلت على مدى أشهر دون قيادة، وأن من شأن حالة الغموض المستمرة حيال اتخاذ قرار في هذا الصدد إحداث ضرر جسيم لمصداقيتهم الدولية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا