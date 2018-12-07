ضبط 3 حاويات تحتوي على 250 مضخة نفط في طريقها للتهريب بميناء طرابلس

العنوان-طرابلس

عثرت لجنة التفتيش الجمركي المكلفة من مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام، اليوم الخميس على قرابة 250 مضخة محملة على متن 3 حاويات كانت في طريقها للتهريب إلى خارج ليبيا.

وأعلنت قوة الردع الخاصة عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيس بوك أنَّ المضخات تبين فيما بعد أنها خاصة بآبار النفط وذلك بعد تأكيد لجنة مختصة من المؤسسة الوطنية للنفط.

والجدير بالذكر أن قوة الردع الخاصة كانت قد أعلنت قبل آيام ضبط 100 حاوية في ميناء طرابلس تحمل كميات من النحاس وأبراج كهرباء ذات جهد عال وأسلاك توصيل أعمدة الكهرباء بعد محاولة شركتين محليتين شحنها إلى الخارج.

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