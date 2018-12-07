سد وادي القطارة تاريخ حافل بالكوارث

شهدت مدينة بنغازي بين عامَي 1938 و 1954 فياضانات وسيول كثيرة، دفعت المسؤولين في المملكة الليبية إلى بناء سد في وادي القطارة، يبعد نحو ثلاثين كيلومترا شرق المدينة.

بدأ العمل على السد في عام 1968 ليُفتتح مطلع السبعينيات، وكان الهدف منه إضافة للوقاية من الفيضانات والسيول، تنظيم عمليات الري والزراعة وتوفير المياه.

في عام 1979 انهار سد وادي القطارة ليخلّف وراءه كارثةً دفعت السكان إلى الهرب بعيدا عن خطر السيول على بيوتهم وأرواحهم.

بقي السدّ بعيدا عن اهتمامات الدولة، فآخر إصلاح له كان منذ أكثر من 18عاما، وبميزانية 30 مليون دولار، يبدو أن جزءاً كبيرا منها تحوّل إلى أرصدة المسؤولين الغارقين في الفساد.

منذ أيام عاد السد مجددا ليغرق بنغازي ويتسبب بخسائر كثيرة مهددا بكارثة إنسانية لا يحمد عقباها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية