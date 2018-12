المتوسط:

عقدت لجنة مشتركة بين وزارتي التعليم والعمل لبحث ودراسة المقترحات والبرامج المشتركة بين الوزارتين .

يشار إلى ان الاجتماع يعد السابع الذي تعقده اللجنة برئاسة ( ابراهيم شيته ) وعدد من اﻹدارات المختصة من الوزارتين بناء على قرار وزير العمل رقم ( 139 ) لسنة 2018 .

