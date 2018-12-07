نادر بابكر : السودان تعمل على تشكيل قوة لمراقبة الحدود مع ليبيا

قال السفير السوداني لدى روسيا نادر بابكر إن بلاده تعتزم تشكيل بعثة مراقبة مشتركة بالتعاون مع مصر، لمراقبة الحدود مع ليبيا، لمنع تهريب الأسلحة والاتجار بالبشر .

وأضاف بابكر وفق ما نقلته وكالة سبوتنيك للأنباء الجمعة، أن تردي الوضع الأمني في ليبيا أثر سلبا على الوضع في السودان ودول الجوار، مشيرا إلى أن مهمة البعثة ستقتصر فقط على مراقبة الحدود وملاحقة المهربين.

وكان وزير الخارجية السودانية الدرديري أحمد قد كشف في وقت سابق، عن وجود مباحثات لتشكيل ذراع أمنية لمجموعة دول جوار ليبيا، لمعالجة الخروقات على الحدود الليبية مع دول الجوار.

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