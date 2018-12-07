البحث الجنائي يقبض على قاتل أحد الجنود التابعين للقوات الخاصة

أعلن جهاز البحث الجنائي بنغازي عن القبض على قاتل الجندي مفتاح العمامي، التابع للقوات الخاصة الصاعقة، والذي قتل قبل حوالى أسبوع في مدينة بنغازي.

وفي تصريح لقناتنا أوضح مدير مكتب الإعلام بالبحث الجنائي، وليد العرفي، إن عملية القبض تمت بالتنسيق مع الكتيبة واحد وسبعين صاعقة، مؤكدا أن عملية القبض تمت خلال أربع وعشرين ساعة من قبل أعضاء قسم التحري والاستدلال بالإدارة العامة للبحث الجنائي.

وأضاف العرفي أنه تم إعداد كمين محكم للجاني واسترجاع مركبة وبندقية المجني عليه الجندي مفتاح العمامي، مشيرا إلى أنه تم إحالة محضر القضية للنيابة العامة.

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