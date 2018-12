السفارة البريطانية: نرفض الاعتقال والنفي التعسفي لأي شخص في ليبيا

المتوسط:

عبرت السفارة البريطانية في ليبيا، عن رفضها لتعرض أي شخص في ليبيا أو في أي مكان في العالم للاعتقال أو الاحتجاز أو النفي بشكل تعسفي.

السفارة البريطانية أشارت في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع فيس بوك إلى أن التقارير عن الرجال والنساء والأطفال الذين يتم احتجازهم بشكل تعسفي وغير قانوني دون توجيه تهم أو اتباع الإجراءات القانونية الواجبة هو أمر غير مقبول.

وحثت السفارة جميع الأطراف الليبية على ضرورة إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان الدولية وحماية الفئات المستضعفة في المجتمع، وذلك بمناسبة مرور سبعين عاما على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لافتة إلى أنها ستركز على القضايا المختلفة التي تخص حقوق الإنسان.

