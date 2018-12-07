توقعات الطقس والحالة الجوية ليومي السبت والاحد في مختلف مناطق ليبيا

توقع خبراء الطقس والارصاد في المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في النشرة الجوية حول حالة الطقس في ليبيا ليوم غدا السبت أن تشهد الاجواء تساقط امطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقي والخليج فيما يبقى الطقس مستقراً على مناطق الجنوب.

رأس أجدير حتى مصراتة – سهل الجفارة – جبل نفوسة :

تتوقع النشرة ان تشهد الاجواء غدا السبت تبقى الفرصة متاحة لهطول أمطار خفيفة ، على المناطق الساحلية وسهل الجفارة والمناطق الجبلية وباطن الجبل ، وأحتمال فترة آخر المساء والليل أن تطال مناطق جنوب الجبل وشمال الحمادة.

تبقى الأحتمالية يوم الأحد لهطول أمطار خفيفة ، على المناطق الساحلية وسهل الجفارة ومسلاتة وترهونة ، يمكن أن تكون معتدلة فترة الصباح الباكر على الساحل الممتد من طرابلس حتى مصراتة.

والرياح غربية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين 16 – 20 مْ ولا تتجاوز 14 مْ على المناطق الجبلية.

سرت سهل بنغازي حتى أمساعد جالو مرادة:

وتوقعت النشرة أن تتكاثر السحب من حين إلى آخر صباح غدا السبت مع فرصة لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة مساءا على مناطق بنغازي وشحات ودرنة وطبرق والجبل الاخضر, وتتحسن الفرصة يوم الأحد مع أمطار معتدلة على سرت والخليج وسهل بنغازي والجبل الأخضر، وتشمل فترة آخر المساء، كل من طبرق وأقصى الساحل الشرقي، مع أحتمال ظهور سحب رعدية على مناطق ساحلية محدودة، يصاحبها زخات مطر جيدة.

والرياح غربية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين 16 – 20 مْ و لاتتجاوز 14 مْ على مرتفعات الجبل الاخضر.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة:

تكون السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين 17 – 20 مْ .

الكفرة – تازربو – السرير:

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياج شمالية خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين 18 – 21 مْ.

حالة البحر

البحر يكون خفيف الموج على طول الساحل الليبي ، بينما يكون قليل الأضطراب على طبرق وأقصى السحل الشرقي.

يوم الأحد .. يكون البحر مضطرب ( 2 – 2.5 ) متر على الساحل الغربي ، ويشمل فترة آخر النهار ساحل الخليج وبنغازي والجبل الأخضر.