المنصوري: التعديلات الدستورية لمجلس النواب “كارثية”

وصف عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ضو المنصوري التعديلات الدستورية التي أجراها مجلس النواب في جلسته السابقة، بالكارثية، قائلا إنها تشكل تهديدا خطيرا للمسار الديمقراطي في البلاد.

وأضاف المنصوري في تصريح للأحرار الجمعة، أن احتفاظ مجلس النواب بمشروع الدستور لمدة 16 شهرا وتأخره في إصدار قانون الاستفتاء، يعد مخالفة للإعلان الدستوري المؤقت.

هذا وأشار عضو هيئة الدستور،إلى أن مجلس النواب يعمل على إجهاض العملية الدستورية وخلق ما وصفها بدكتاتورية جديدة تنفرد بالتحكم في العملية السياسية، وفق قوله.

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