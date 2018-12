المتوسط:

أصدرت مصلحة الجمارك الليبية، قرارا بتأجيل العمل بعدم السماح لدخول السلع والبضائع التجارية إلا وفقا لأساليب الدفع المعتمدة لدى مصرف ليبيا المركزي.

وأوضح القرار الصادر عن مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية للمصلحة سالم البصير أمس الخميس، أن قرار عدم السماح لدخول السلع والبضائع التجارية سيؤجل العمل به إلى الأول من فبراير القادم.

وذكر البصير، أن قرار تأجيل عدم السماح بدخول السلع والبضائع التجارية إلى ليبيا، صدر بناء على تعليمات المدير العام لمصلحة الجمارك الليبية.

وكانت إدارة مصلحة الجمارك الليبية قد أصدرت في 28 نوفمبر الماضي قرارا خاطبت فيه المراكز الجمركية التابعة لها عدم السماح بدخول السلع والبضائع التجارية إلا وفق الأساليب الدفع المعتمدة لدى مصرف ليبيا المركزي وذلك اعتبارا من الأول من يناير المقبل.

The post مصلحة الجمارك: تأجيل العمل بقرار منع دخول السلع والبضائع إلى أول فبراير appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية