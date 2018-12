المتوسط:

أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة عودة مطار بنينا الدولي لمزاولة عمله من جديد بعد توقفه بسبب هطول كميات كبيرة من الأمطار.

وتعرض المطار إلى الغرق بسبب الارتفاع المفاجئ في منسوب المياه بأحد الأودية المحيطة بالمطار.

وكان مطار بنينا الدولي قد أعلن عن تعليق جميع الرحلات مؤقتا بسبب هطول الأمطار.

