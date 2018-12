وزير ” تعليم الوفاق ” يلتقي سفيرة كندا لدى ليبيا

المتوسط:

عقد وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني الدكتور عثمان عبد الجليل، ظهر اليوم الجمعة في تونس اجتماعا مع سفيرة كندا في ليبيا “هيلاري تشايلدرز” .

وناقش الاجتماع اتفاقية الوزارة مع المكتب الكندي وإحاطة المكتب بالنقاط المدونة لدي الوزارة بالخصوص ،وكذلك إمكانية تفعيل البعثات لدول شمال أمريكا استكمالا لبرنامج الوزارة في مجال الدراسات العليا بالخارج ،والتنسيق مع السفارة من حيث منح التأشيرات والمكتب الكندي بشان الإجراءات الفنية والأكاديمية للطلبة المستهدفين في هذا الشأن.

ومن جانبها أكدت سفيرة كندا ، ” أن السفارة ستكون داعم حقيقي في مشروع الوزارة الإصلاحي في ملف الابتعاث للخارج من خلال تسهيل كافة الإجراءات أمام الطلبة الليبيين في حصولهم علي التأشيرات بعد وضع الآلية المناسبة مع الوزارة والمكتب الكندي”.

