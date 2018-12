المتوسط:

التقى وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني الدكتور عثمان عبد الجليل بمقر السفارة الأمريكية بدولة تونس السفير الأمريكي لدي ليبيا ” بيتر بودّي “.

وأكد وزير التعليم ، الدكتور ” عثمان عبد الجليل ، ” أن هناك 100 جامعة أمريكية من ضمن الجامعات المعتمدة لدى وزارة التعليم والتحاق الطلاب الليبيين بها يحتاج إلى تكاثف كل الجهود وذلك من خلال وضع آلية في كيفية حصولهم علي التأشيرة الأمريكية”.

وأوضح مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين بوزارة التعليم، الدكتور محمد العتوق ،” أنه تم عقد اجتماعات فنية عديدة شارك وزير التعليم في بعضها منها بهدف تنفيذ مشروع ابتعاث طلبة ليبيين لأمريكا وحصولهم علي التأشيرات بآلية منظمة وواضحة”.

The post وزير التعليم يلتقي السفير الأمريكي لدى ليبيا بتونس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية