برلماني : مجلس النواب يريد إبعاد الانتخابات عن الليبيين بشتى الحجج الواهية

أكد عضو مجلس النواب محمد العباني ، ” أن قرارات مجلس النواب يرغب في إطالة عمر المرحلة الانتقالية من أجل استمرار الكيانات السياسية الفاسدة”.

وأوضح العباني، ” أن البرلمان يريد لإبعاد الانتخابات عن الليبيين بشتى الحجج الواهية واستمرار إدارة الصراع “.

وأكمل العباني ،” أن قرارات البرلمان ستؤدي إلى نزيف المال العام وتدمير الاقتصاد إلى جانب وتشظي مؤسسات الدولة الليبية”.

