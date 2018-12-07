هبوط قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية بسبب قرار من مصلحة الجمارك

العنوان-طرابلس

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية اضطرابا بالسوق الموازي وسط العاصمة طرابلس الخميس في نهاية التداولات الأسبوعية للسوق.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في بداية تعاملات الخميس 4.88 دينارات ثم سجل في منتصف التداولات المسائيةارتفاعا بلغ 5.00 دينارات قبل أن يهبط إلى 4.97 في نهاية التداولات، كما سجل سعر صرف اليورو 5.43 دينار اتحتى نهاية التداولات في السوق الموازي.

يشار إلى أن مصلحة الجمارك قد قررت في منشور جديد لها تأجيل قرار منع دخول البضائع عبر المنافذ إلا باعتماد من المصرف المركزي حتى الأول من فبراير من العام المقبل بدلاً من 1/1/2019.

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