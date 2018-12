المتوسط:

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ” أن جهود روسيا مستمرة في دعم بناء مؤسسات الليبية “.

وأكمل وزير الخارجية الروسي ،خلال تصريحات تلفزيونية ،” أن جنوب البحر المتوسط مصدراً رئيسياً للتوتر الدولي والتهديدات الخطيرة مثل الإرهاب والهجرة غير المشروعة “.

وشدد لافروف ، ” أن روسيا تبذل جهودها لتحسين الوضع في المنطقة وخاصة ليبيا واستعادة الاستقرار داخل أراضيها”

The post روسيا : مستمرون في دعم بناء المؤسسات الليبية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية