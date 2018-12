المتوسط:

أعلنت منظمة “أوبك”، عن تقليص إنتاج النفط أكثر مما توقعته السوق بإجمالي 1.2 مليون برميل يوميا.

وأوضحت منظمة أوبك ، ” أن القرار يستثني منه ليبيا وإيران وفنزويلا” ، وأكدت وكالة رويترز ” أن محادثات “أوبك” استمرت يومين في العاصمة النمساوية فيينا، وخلصت إلى تخفيض الإنتاج بمقدار 800 ألف برميل يوميا بدءا من يناير القادم.

والجدير بالذكر أن أسعار النفط شهدت هبوطا ملحوظا في الأسعار خلال نوفمبر الماضي؛ بسبب زيادة السعودية إنتاجها من النفط.

The post أوبك : تقليص إنتاج النفط واستثناء ليبيا من هذا القرار appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية