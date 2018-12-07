وزير التعليم يبحث آلية حصول الطلبة الليبيين على التأشيرة الأميركية

التقى وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني عثمان عبدالجليل، اليوم الجمعة، بمقر السفارة الأميركية في تونس السفير الأميريكي لدي ليبيا بيتر بودّي، وذلك بحضور وكيل الوزارة عادل جمعة، ومدير إدارة الملحقات وشؤون الموفدين، محمد العتوق، وأمين اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، عبدالمنعم أبو لائحة، وبمشاركة الفريق الفني المسؤول عن ملف التعليم بالسفارة.

وأوضح وزير التعليم، وفق بيان نشرته الوزارة على «فيسبوك»، أن هناك 100 جامعة أميركية من ضمن الجامعات المعتمدة لدى وزارة التعليم والتحاق الطلاب الليبين بها، داعيًا إلى ضرورة تكاتف كل الجهود، من خلال وضع آلية في كيفية حصولهم علي التأشيرة الأميركية.

وفي سياق متصل، أوضح الملحق الفني في السفارة أن هناك مكاتب تعليمية أمريكية تعمل تحت إشراف وزارة الخارجية الأميركية ستعمل على تنظيم هذا الأمر من خلال توقيع اتفاقية مع الوزارة تحت إشراف السفارة، لافتًا إلى أن أغلب هذه المكاتب تجري تنسيقًا مع إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين بوزارة التعليم.

هذا وأفاد مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين بوزارة التعليم، محمد العتوق بأنه جرى «عقد اجتماعات فنية عديدة شارك وزير التعليم في بعضها بهدف تنفيذ مشروع ابتعاث طلبة ليبيين لأميركا وحصولهم علي التأشيرات بآلية منظمة وواضحة».

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