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حلقة خاصة على ردايو الصيعان حول التطعيمات

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظم مكتب الرعاية الصحية باطن الجبل حلقة على أثير راديو الصيعان بمدينة بدر عن الحملة الوطنية للتطعيمات، التي تنطلق في كافة المناطق الليبية، واستضاف راديو الصيعان مدير مكتب الرعاية الصحية أبوصاع حواص لتوضيح العديد من النقاط المهمة للمواطنيين متابعي الراديو، من أجل توعيتهم وإرشادهم وتعريفهم بالحملة.

وبدأت الحلقة الخاصة بطرح الأسئلة من المواطنين والإجابة عليها من قِبل مدير مكتب الرعاية الصحية  لترسيخ مفهوم التوعية.

وستبث قناة 218 ضمن سلسلة تقاريرها ونشراتها اليوم السبت، تفاصيل أكثر حول هذه الحلقة الخاصة وما جاء فيها بشكل أكثر وضوحا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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