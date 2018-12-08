حادثة “عندكم ولايا” تعود ولا عقاب للمعتدين

خاص 218

في مثل هذا اليوم 8 ديسمبر العام 2016 بثّت قناة 218TV الحلقة الخاصة في برنامج البلاد حول الفيديو الذي هزّ الشارع في ليبيا، ظهرت فيها إمرأة تصرخ وتقول جُملتها لمن كان يعتدي عليها: “عندكم ولايا، حرام عليكم”. الأمر الذي جعل من هذه الجملة أن تتحوّل في وقتٍ قصير على منصّات التواصل الاجتماعي في ليبيا إلى حملة كبيرة تجاوزت حدود ليبيا وتناولتها وسائل إعلام عربية.

وأعاد الفيديو التساؤل الكبير حول المرأة في ليبيا وما تترعض لهُ من تهميش ومضايقات بسبب غياب الأجهزة الأمنية والعقابية للجماعات المسلحة التي تسيطر على بعض المناطق في ليبيا.

ودعا نشطاء في حقوق الإنسان إلى معاقبة كل المجرمين وحماية النساء وما يتعرضن له من مضايقات في غياب القانون والعقاب.

وسلّطت بعض المنظمات الحقوقية في السنوات الماضية الضوء على ما تعانيه المرأة في ليبيا داخل السجون على وجه التحديد، وطالبت الجهات الرسمية بضرورة العمل الجاد لمنع أي خروقات أمنية داخل السجون التي لا تخضع لرقابة الأجهزة الأمنية المختصة.

وسجّلت معدّلات الاعتداء على النساء في ليبيا 150 حالة اغتصاب واعتداء جنسي، بعد ثورة فبراير على أيدي قادة بعض الكتائب المسلحة “وفقا لتقارير غير رسمية”، فيما لم يتمّ توثيق كامل لحالات الاعتداء نظرا للأوضاع الأمنية المتردية، التي تمنع بعض المنظمات والجهات الحقوقية من المتابعة وإحصاء الأعداد الكاملة لحالات الاعتداء.

وكشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في في تقريرها العالمي 2018 الصادر في الثامن عشر من يناير الماضي، أن بعض القوى المسلاحة في ليبيا التابعة لحكومتي الوفاق والمؤقتة، ترتكب انتهاكات واسعة النطاق ضد الليبيين والأجانب، في ظل إفلات من العقاب.

وأشارت المنظمة أن حقوق الإنسان في ليبيا تعاني خطرا حقيقيا نتيجة لعدم تفعيل الأجهزة الأمنية بشكل كبير، وأن على السلطات الليبية انتهاز الفرصة التاريخية، وتعزيز حماية حقوق المرأة، وأن تعمل على ضمان مشاركة في الحياة السياسية وبالمساواة بالرجل في عملية صياغة الدستور الجديد وفي إصلاح التشريعات التي تؤثر على حياة المرأة.

وتعود الذكرى الثانية لحادثة “عندكم ولايا” دون نتائج إيجابية على أرض الواقع حول القنوانين الصارمة التي تردع المعتدين وتمنع تكرار هذه الحوداث في ليبيا.

تعمل منصّات اجتماعية على الفيسبوك، عبر صفحات عامة على توعية المجتمع حول الأفكار النمطية التي تساعد على انتهاك الحقوق، مثل خطاب الكراهية والدعوة إلى العنف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية