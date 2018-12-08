“ليبيا زين على زين” تتواصل على مواقع التواصل

أطلق المصوّر الفوتغرافي الليبي طارق الرويمض، حملة تهدف إلى إبراز الصور التي تحكي عن أصالة وتراث ليبيا العريق، عبر هاتشاق #ليبيا_زين_على_زين وفور نشره على صفحته الشخصية على الفيسبوك الغرض من الحملة، تفاعل معه العديد من المصوّرين في ليبيا من محترفين وهواة يحتفظون بصور لرحلاتهم ومدنهم ومعالم أثرية وحديثة في ليبيا.

ولم تتوقف الحملة مند أيام على الفيسبوك، ويتبادل نشطاء الصور في إشارة إلى أن ليبيا ليست حروبًا وصراعات سياسية، بل فنون وعلوم ومثابرة مستمرة من أبناءها الذين يعملون ما يستطيعون لإبراز هذه الصورة الحقيقية والتي يحاول البعض طمس معالمها.

ويأمل المصورين الفوتغرافيين في ليبيا، إلى احترام الصورة وصاحبها، وان ترتقي القوانين إلى رفع مكانة الجهد الذي يبذله المصور في ليبيا، سواء كان مصوّرا يعمل لحسابه الخاص أو للمؤسسات الإعلامية.

ويُعاني المصورين في ليبيا من مضايقات عدّة، وتحديدا في المناطق التي تتعرض دومًا للاشتباكات المسلحة والتي يغيب فيها القانون الرادع لأي خروقات أمنية.

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