شركة المياه والصرف الصحي تؤكد حل أغلب المختنقات بطرابلس

قال رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي معتمد السنوسي، إن الشركة عملت على حل أغلب المختنقات بشبكات الصرف الصحي بالعاصمة طرابلس.

وأضاف السنوسي أن المدينة جاهزة لاستقبال الأمطار مالم تكن عواصف أو كوارث طبيعية، مشيرا إلى أن الشركة تستعين خلال فترة الأمطار الحالية بسيارات سحب المياه خصوصا بمنطقتي البيفي والسراج إلى حين معالجة الاشكالية بشكل نهائي.

وبخصوص إشكالية الصرف الصحي بمدينة سبها أفاد السنوسي ببدء إنفراجها بعد العمل على سحب برك المياه السوداء خارج المدينة، لافتا إلى أن معالجة هذه المياه هي المرحلة الأصعب، وفق قوله.

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