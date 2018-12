التقى مساء اليوم الجمعة، وزير التعليم “عثمان عبدالجليل” بمقر السفارة الأمريكية بدولة تونس السفير الأمريكي لدي ليبيا “بيتر بودّي”.

وحضر اللقاء وكيل الوزارة “عادل جمعة ” ومدير إدارة الملحقات وشؤون الموفدين “محمد العتوق” وأمين اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم “عبدالمنعم ابولائحة”.

ورحب السفير الأمريكي بفريق الوزارة ورغبته بشأن التعاون معها، بمشاركة الفريق الفني المسؤول عن ملف التعليم بالسفارة .

هذا وأوضح وزير التعليم “عثمان عبد الجليل” بأن هناك عدد مائة جامعة أمريكية من ضمن الجامعات المعتمدة لدى وزارة التعليم والتحاق الطلاب الليبين بها يحتاج إلى تكاثف كل الجهود وذلك من خلال وضع آلية في كيفية حصولهم علي التاشيرة الأمريكية، وفي سياق متصل، أوضح الملحق الفني في السفارة بأن هناك مكاتب تعليمية أمريكية تعمل تحت إشراف وزارة الخارجية الامريكية ستعمل علي تنظيم هذا الأمر من خلال توقيع إتفاقية مع الوزارة تحت إشراف السفارة وأن أغلب هذه المكاتب علي تنسيق مع إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين بوزارة التعليم، هذا وأفاد مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين بوزارة التعليم “محمد العتوق “بأنهم عقدوا اجتماعات فنية عديدة شارك وزير التعليم في بعضها منها بهدف تنفيذ مشروع ابتعاث طلبة ليبيين لأمريكا وحصولهم علي التأشيرات بآلية منظمة وواضحة.

The post تعاون ليبي أمريكي في مجال التعليم appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا