محامي فرنسي يطالب بمحاكمة قائد عمليات الناتو في ليبيا

طالب المحامي الفرنسي مارسيل سيكالدي، برفع دعوى قضائية ضد من وصفه بـ “مجرم الحرب” قائد عمليات حلف الناتو في ليبيا شارل بوشار.

وقال سيكالدي، في تصريحات له خلال لقاء إذاعي أجرته معه إذاعة RFI، “إن حلف الناتو استهدف الأحياء المدنية مثل مجزرة وادي ماجر واستهداف أسرة الزعيم الليبي الراحل حيث تم قتل نجله سيف العرب وبعض من أحفاده وكذلك استهداف بيت الخويلدي الحميدي ما أدى إلى قتل أطفال ونساء، كما تم أيضا استهداف مدن سرت وبني وليد بالإضافة إلى الطريقة التي قتل بها العقيد القذافي والتي ارتكبها حلف الناتو الذي استهدف موكبه”.

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