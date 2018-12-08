الغرفة الأمنية بنغازي تصدر عدة قرارات هامة

العنوان-بنغازي عقد رئيس الأركان العامة ورئيس الغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى، الفريق عبدالرازق الناظوري بمقر الغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى بمنطقة بودزيرة اجتماعه اللاحق بأعضاء الغرفة والمكمل للاجتماع الأول الذي كان على نطاق أوسع. هذا وأصدر الفريق الناظوري في هذا الاجتماع الذي عقد الأربعاء الماضي تعليماته بتكليف مكتب لمتابعة كل مايصدر عن الغرفة من تعليمات …

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