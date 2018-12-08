ديوان المحاسبة يبحث تردي الخدمات بمستشفى طرابلس

العنوان-طرابلس

بحث المدير العام بالإدارة العامة لتقييم أداء القطاع العام بديوان المحاسبة مع وزير الصحة المكلف ورئيس اللجنة الفنية للشراء المحلي بالمجلس الرئاسي ومدير عام مستشفى طرابلس المركزي المشاكل والمعوقات التي تعترض سير العمل بالمستشفى وحالة التسيب وتردي الخدمات المقدمة للمواطنين رغم المبالغ التي صرفت وتصرف على المستشفى.

كما تم التركيز على مجموعة من المحاور الرئيسية منها التوصل إلي ضرورة القيام بإجراءات تأديبية فيما يتعلق بالمتغيبين والممتنعين عن أداء عملهم والضبط الاداري لضمان سلامة حصول المواطنين على الخدمات الصحية،، والقيام بإجراءات سريعة تتمثل في تفعيل القرار رقم 114 لسنة 2018 بشأن الفصل الإداري لقسم الاسعاف الحوادث والإسعاف الباطنة والجراحة عن المستشفى والإسراع في اعداد الملاك الوظيفي للمستشفى والقيام بالصيانة الفورية للمرافق الموجودة بقسم الإسعاف والطوارئ، بالإضافة إلى ضبط مداخل ومخارج المستشفى وتفعيل مدخل الزوار وتفعيل مصرف الدم والبدء بتجهيزه وبالسرعة القصوى

وتم الاتفاق على إعادة توظيف بعض الأقسام بعد تجهيزها خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع، والإسراع في إتمام إجراءات الصيانة والتجهيز لغرفة العمليات والعناية الفائقة وقسم الإسعاف خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع وتشكيل لجنة أزمة لمتابعة ما تم الاتفاق عليه بهذا الاجتماع، كما اتفق على عقد اجتماع يحدد لاحقا لمناقشة اداء المستشفى بشكل كامل.

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