الناظوري يوجه بالتعامل مع الأجسام المنتحلة للصفة العسكرية

أصدر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية رئيس الغرفة الأمنية المركزية بنغازي الفريق عبدالرازق الناظوري تعليماته، بتكليف مكتب لمتابعة كل ما يصدر عن الغرفة من تعليمات أو يباشر ويستجد من أعمال وموافاته بتقرير أسبوعي ، يعرض بالاجتماعات الدورية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده بأعضاء الغرفة، أصدر خلاله تعليمات للجهات ذات العلاقة العلاقة وعلى رأسها إدارة الإستخبارات العسكرية لتحديد الأجسام المستغلة للصفة العسكرية في أي أعمال قد تعرض الأمن العام للخطر تمهيداً لحصرها والتعامل معها، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس الأركان العامة للقوات المسلحة.

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